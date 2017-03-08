الطالبة سميرة شراحيلي لـ”المواطن”: الإهمال قتل أمّي وريشتي وحدها عبّرت عن المأساة

المواطن ـ سعيد القرني ـ العرضيات:

كشفت الطالبة سميرة إبراهيم شراحيلي، في حديث خاص لـ”المواطن“، عن تفاصيل رسمتها الشهيرة لوالدتها، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتجسّد حادثًا مروريًا، أودى بحياة الأم، على طريق العرضيات في نمرة.

وأوضحت سميرة أنَّ “سبب اللوحة، يعود لمسابقة في المدرسة، عن احترام النظام”، مضيفة “لله للحمد لدي موهبة الرسم منذ الصغر، فقررت أن أشارك بهذه اللوحة في المسابقة”.

وأبرزت أنَّها “لم تكن لتتمكن من التعبير عن رسالتها بغير الريشة والألوان، لاسيّما أنّي خسرت والدتي الغالية وأخي ـ رحمهما الله ـ، بسبب إهمال البلدية في المحافظة، إثر حادث مروّع”.

وأردفت “كلمتي الأخيرة، يكفينا أخطاء وإهمال واستهتار على الطرق، التي بسببها فقدنا الكثير من الأعزاء والغالين”.

واختتمت الطالبة سميرة، البالغة من العمر 16 عامًا، حديثها إلى “المواطن”، معربة عن شكرها للصحيفة، على الحوار، مبدية امتنانها لكل من علق على الصورة، أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنَّ سميرة تدرس بالصف الثالث المتوسط، ولاقت اللوحة التي رمستها اهتمامًا على نطاق واسع.

ويعتبر طريق العرضيات من أخطر الطرق في تهامة، والذي يربط المخواة بالمجاردة، ويشكل خطرًا على مواطني محافظة العرضيات، إذ كان وراء الكثير من الحوادث القاتلة، بسبب عدم ازدواجه، منذ أكثر من 45 عامًا.

وأطلق الكثير من الأهالي مناشدات كثيرة، معربين فيها عن أملهم في تحرك وزارة النقل ومسوؤليها، لاسيّما أنَّ الوعود جميعها تبخّرت مع الوقت.