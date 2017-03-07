الطلب العالمي على السفر جوًّا يحقق أعلى ارتفاع منذ 5 سنوات

المواطن - وكالات

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم إن الطلب العالمي على السفر جوًّا ارتفع 9.6 في المئة في يناير 2017م، مسجلاً أعلى زيادة له فيما يزيد على خمس سنوات بدعم من زيادة الطلب في سوق السفر المحلية في الهند والصين.

وقال المدير العام الرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك لاياتا في بيان: “شهد عام 2017 بداية قوية جداً مع ارتفاع الطلب إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2011.”

وقفز عدد المسافرين جوًّا 14.3 في المئة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بينما تراجع النمو في أمريكا الشمالية للشهر الرابع على التوالي.

ويتوقع أن يظل نمو الطلب العالمي السنوي على السفر بالطائرات في نطاق 5.5 بالمئة.