الطين يحاصر عائلة في شاطئ الحمراء بالجبيل ويحرّك حرس الحدود

الطين يحاصر عائلة في شاطئ الحمراء بالجبيل ويحرّك حرس الحدود

2017/03/02
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ الجبيل:

علقت مركبة عائلة في منطقة طينية بشاطئ حي الحمراء بالجبيل، إثر تأثر الموقع بحركة المد والجزر البحري.

وأبرز الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب البحري عمر الأكلبي، أنّه “ورد بلاغ على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) مفاده وجود سيارة عالقة بمنطقة طينية بالقرب من شاطئ حي الحمراء في الجبيل”.

وأشار إلى أنَّه “على الفور تم تكليف الدوريات الساحلية وفرقة البحث والإنقاذ لموقع الحدث، حيث قام حرس الحدود بمساعدة المواطن وعائلته ونقلهم إلى منطقة آمنة وإخراج السياره بمشاركة أحد المواطنين”.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمنطقة بمرتادي الشواطئ كافة، بـ”ضرورة التقيد بالتعليمات المدونة على اللوحات الإرشادية الموجودة على سواحل المنطقة، والابتعاد عن المناطق التي يحظر الاقتراب منها حرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم”.

 

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