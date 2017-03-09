العاصم: هذا ما ميّز معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام

المواطن - الرياض

أكد المشرف على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم نجاح حفل افتتاح المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يشرف المعرض برعايته الكريمة.

وبيّن العاصم أن افتتاح المعرض هذا العام كان غير مسبوق حيث انطلق يوم الأربعاء حاملاً شعار “الكتاب.. رؤية وتحول”، ويستمر حتى 18 مارس الجاري.

وقال العاصم إن الافتتاح جاء على مرحلتين، مرحلة قص الشريط في الساعة الواحدة ظهراً، ومرحلة الافتتاح الساعة الثامنة مساءً، بهدف إعطاء الزوار مساحة أكبر للتسوق والتجول بجنبات معرض الرياض الدولي للكتاب.. بما ينعكس أيضاً على الناشر.

وأضاف: “تميز حفل هذا العام باستخدام التقنيات الحديثة، وعدد الحضور، والفعاليات الجديدة، حيث لوحظ بعد افتتاح المعرض حالة رضى سادت الوسط الثقافي، التي عبرت عن ذلك من خلال ردود أفعالها الإيجابية وانطباعاتها الحميدة عن الحدث.

وأردف قائلاً بأن “عمل كل الإدارات المتتالية في معرض الكتاب تكاملي، وعمل إداراتنا الحالية هي امتداد لعمل من سبقوه”، موضحاً أن المعرض يتميز هذا العام بإضافات عديدة أبرزها المبادرات الشبابية، وطريقة عرض الفعاليات التي لم تكن في المعارض السابقة، بالإضافة إلى توزيع المؤسسات الحكومية على الممر الرئيسي، وتقليل أعدادها، وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من دور النشر.

وعن أعداد الزوار، توقع المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب بأن يكون أكثر من زوار العام الماضي والأعوام السابقة، كون الثقافة أصبحت جزءاً من حياة المواطن، بالبحث عن الكتاب وتبادل الخبرات من خلاله.

وقال إنه لاحظ منذ الساعات الأولى لانطلاق المعرض أن الزوار يعيشون حالة من المتعة الثقافية السياحية بين جنباته، مشيراً إلى أن جناح الطفل هذا العام يحتضن برامج مختلفة وغنية تختلف عن برامج السنوات السابقة.

ونوه العاصم في ختام تصريحه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافة والمثقفين من اهتمام كبير من خلال وضعها كمقوم أساسي لجودة حياة المواطنين.