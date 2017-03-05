العثور على جثة رهينة ألماني قُتل في الفلبين

المواطن – وكالات

أعلن الجيش الفلبيني أنه عثر على جثة الألماني السبعيني الذي كانت قتلته الاسبوع الماضي مجموعة أبو سياف.

وكانت هذه المجموعة التي أعلنت ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية قتلت يورغن كانتنر بعد أن خطفته العام الماضي من على مركبه الشراعي في جنوب الفلبين وبعد عدم تلبية طلبها دفع فدية قيمتها 600 ألف دولار.

وعثر جنود من الجيش الفلبيني على الجثة مساء أمس في جزيرة سولو النائية التي تعد ملاذاً لجماعة ابوسياف وتبعد أكثر من ألف كلم عن مانيلا.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سولو العسكري في انتظار إعداد الوثائق الضرورية لنقلها.

وقدم رئيس الفلبين رودريغو دوترتي الثلاثاء اعتذاره لعدم التمكن من إنقاذ الألماني مؤكداً أن الجيش كان كثف حملته ضد مجموعة أبوسياف بهدف إنقاذه.