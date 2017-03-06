العثور على مخابئ أسلحة في حضرموت باليمن

المواطن – وكالات

أعلن مصدر أمني يمني أن قوات النخبة والأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت عثرت على عدة مخابئ لأسلحة كانت عناصر القاعدة الإرهابية قد أخفتها في مناطق عدة من الساحل الشرقي لحضرموت .

وأفاد المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية، أن مخابئ للأسلحة تحتوي على صواريخ وقذائف هاون ومنصات لإطلاقها إضافة إلى أسلحة متوسطة عثر عليها في عدد من المنازل بمديريات الشحر وغيل باوزير والديس الشرقية .

وأوضح أن عملية المداهمة والبحث استغرقت 3 أيام، بعد أن تم تحديد المنازل والأحواش التي تحوي هذه الاسلحة التي كانت تسعى القاعدة إلى استخدامها في عملياتها التخريبية لإثارة إقلاق الأمن والسكينة العامة بحضرموت .