المواطن ـ بغداد:

سيطرت القوّات العراقية المشتركة، الثلاثاء، على مجمّع المباني الحكومية في الموصل، آخر معقل رئيسي لتنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

ورفعت قوّات الشرطة الاتّحادية والرد السريع، العلم العراقي على المجمع الحكومي الواقع وسط الموصل، فيما أكّد المتحدث باسم قوات الرد السريع المقدم عبدالأمير المحمداوي، في تصريح صحافي، أنَّ “فريقاً اقتحم مبنى محافظة نينوى، والمجمع الحكومي المحيط به، خلال عملية دارت في ساعات الليل، واستغرقت ساعة تقريباً”.

وأبرز المحمداوي أنَّ “القوة سيطرت أيضاً على المتحف الرئيسي في الموصل، الذي نهبه الإرهابيون وألحقوا به أضراراً”، مبيّنًا أنّه “تم تحرير المجمع الحكومي ومبنى المحافظة بالكامل”.

وأضاف “الفريق التكتيكي التابع للرد سيطر على مبنى المحافظة، والمعركة بدأت من الساعة الثانية صباحاً واستمرت حتى الثالثة صباحاً”.

وكشف أنَّ “هناك عشرات القتلى من تنظيم داعش الإرهابي، وتم تحرير المباني المهمّة وجسر الحرية، ودار المسنين، إلا أنَّ المعركة الأساسية كانت قرب بناية المحافظة”.

وأشار المحمداوي إلى أنَّ “قوات الأمن العراقية سيطرت الثلاثاء أيضاً على الفرع الرئيسي للبنك المركزي في الموصل، الذي نهبه تنظيم داعش لدى اجتياحه للمدينة في 2014”.

وأردف “سيطرت القوات الشتركة على مبنى كان يضم المحكمة الرئيسية للتنظيم، التي عُرفت بإصدار أحكام قاسية منها إلقاء الناس من على أسطح المباني”.

في السياق ذاته، أكّدت خلية الإعلام الحربي العراقية، أنَّ قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم في اتجاهات عدة، بعد السيطرة على حي الصمود بالكامل، إضافة إلى اقتحامها حيي المنصور وتل الرمان، والسيطرة على عدد من المباني فيهما”.