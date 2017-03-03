العمرة: دعم برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري توّج “رجال” بالصدارة العربية

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ أبها:

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس محمد العمرة، أنَّ فوز مشروع ترميم قرية رجال، في محافظة رجال ألمع، بالمركز الأول في جائزة المدن العربية فرع (التراث المعماري)، يعد بداية ثمرة للجهود وللأعمال المركزة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

واعتبر العمرة، الجائزة التي أعلنت في العاصمة القطرية الدوحة، “تتويجًا للعمل الجماعي الذي تشارك فيه لجان عدة، في مقدمتها اللجنة العليا برئاسة سمو أمير منطقة عسير واللجان التنفيذية”.

وأبرز أنَّ “تطوير القرية لن يتوقف بل سيستمر، لاسيما أنَّ برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يتضمن مبالغ مرصودة للقرية”.

وأضاف “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان تبذل جهودًا كبيرة في الحفاظ على تراث أطهر البقاع، وهي تتبنى بالتعاون مع الشركاء الجهود لتوثيق القرية في قائمة التراث العالمي، عبر منظمة اليونيسكو، إذ إنَّ يناير 2018 موعد لرفع ملف التوثيق، بعد أن كان وفد من المنظمة وقف على القرية واطلع على الملف”.