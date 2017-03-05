العمل تتفاعل مع 11 ألف بلاغ عنف أسري في عام

المواطن – الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تلقت خلال عام 2016م، 11,142 بلاغاً ضد حالات العنف في مختلف مناطق المملكة.

كشف ذلك مدير الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور هشام المديميغ، موضحاً أن مركز البلاغات في الوزارة يتفاعل مع كافة الاتصالات الواردة إليه، وفقاً لمستوى خطورة البلاغ، مع تأكيده على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، لحمايتهم من أي مكروه قد يطولهم، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ودعا المديميغ من يتعرضون للعنف الأسري أو الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإيذاء أو من يطلع على حالة إيذاء إلى الاتصال على مركز البلاغات، مصنفاً البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى ثلاثة مستويات، وهي عالية الخطورة وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات، والبلاغ العادي حتى ست ساعات.

وبين هشام المديميغ، أن مركز البلاغات (1919) يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري، سواء إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو التهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة.

ويستقبل كذلك الإبلاغ عن جميع أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة، مثل إبقائه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي أو المادي، أو استخدامه في الإجرام أو التسول، أو استخدام الكلمات المسيئة، التي تحط من كرامته أو تؤذيه أو تحقره، وكذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو غير مناسبة لسنه، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين في رعايته وتربيته، وأيضاً السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية، وبشكل عام كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.

وكشف مدير الحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ الحملة التوعوية للحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى إطلاع المجتمع بكافة أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن العنف الأسري، وإهمال أو إيذاء الأطفال، بالتعاون مع جهات شريكة، تستهدف وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود لجان حماية اجتماعية في جميع المناطق، تندرج تحتها جهات حكومية شريكة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للتنسيق فيما بينها لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

وتستقبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بلاغات العنف الأُسَري على الرقم 1919 على مدار الساعة أو عبر إرسال بريد إلكتروني إلى

1919@mlsd.gov.sa

أو الفاكس (0112927742) أو الحضور الشخصي لمراكز الحماية الاجتماعية.‎