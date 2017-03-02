العمل تدعو لإبداء الآراء حول اعتماد تعديل نسبة التوطين

المواطن – الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهتمين وأصحاب العلاقة لإبداء الملاحظات على مسودة القرار الوزاري المتعلق باعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج “نطاقات”، وفقاً للنسب المحددة، والموجود في بوابة “معاً” عبر الرابط: (هنا) .

وكانت الوزارة قد أصدرت مسودة القرار الوزاري على بوابة “معاً”، كما تتضمن المسودة اعتماد حزمة من الممكنات التي يقدمها “هدف”، لمساعدة المنشآت في تحصيل النسب المطلوبة، على أن يكون دعم “هدف” موجهاً من خلال آلية لاحتساب النقاط يتم استبدالها ببرامج دعم الصندوق.

ونصت مسودة القرار، على استفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وذلك نظير مساهمتها في دعم التوظيف، وتوفير فرص عمل للسعوديين من خلال النقاط المطلوبة في برنامج “الدعم الموجه”.

‬ووفقاً لبرنامج “الدعم الموجه” يتم احتساب نقاط لكل منشأة، بناء على مجموعة من العوامل التي يتم تحديدها بما يتناسب مع متطلبات دعم التوطين في سوق العمل مثل‪ :‬نسبة التوطين في المنشأة، ‪ ومتوسط أجور العاملين السعوديين، ونسبة توطين النساء، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.

وجاء في المادة لثالثة من مسودة القرار، تحديد دعم التوظيف الذي تتحصل عليه المنشآت بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للمعطيات التي يضعها ويحددها الصندوق بما يتناسب مع كل نشاط بحسب متطلبات سوق العمل، كما سيتم استبدال النقاط التي تحصل عليها المنشآت من خلال مكافآت أو خدمات تسهيلية للمنشآت في سوق العمل‪.