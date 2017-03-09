العمل والتعليم في الرياض تستهدفان منسوباتهما بـ”الوعي الذاتي والإبداع”

المواطن ـ الرياض:

نظّم مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع إدارة الموهوبات في تعليم منطقة الرياض، البرنامج التدريبي “الوعي الذاتي والإبداع”.

وتضمّن البرنامج، الذي أعدته وقدّمته مشرفة الكشف والقياس في إدارة الموهوبات مريم العتيبي، لـ 30 موظفة من منسوبات المكتب، محاور عدة، أهمها:

مفهوم الوعي الذاتي وتقدير الذات والعلاقة بينهما الهدف من الوعي الذاتي وتقدير الذات لدى الإنسان وتأثيره كيف نرفع من مستوى الوعي الذاتي لدى الأفراد المؤثرات السلبية للوعي الذاتي وطرق حماية الأبناء والبنات من تلك المؤثرات أخطاء التفكير “مثل السلبية في التفكير” التعرف على مقاييس الذكاء للفئات المختلفة “الخاصة، العاديين، الموهوبين”.

وفي ختام البرنامج، فتح باب الحوار والنقاش في دائرة الموضوع.

يُذكر أنَّ هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي ينظمها مكتب الإشراف الاجتماعي بالرياض، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة؛ بغية تأهيل الكفاءات العاملة داخل الدور والمراكز الإيوائية، وبناء قدراتهن من أجل تطوير أدائهن والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في رعاية الفئات المشمولة كافة.