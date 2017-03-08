“العمل والتنمية الاجتماعية” تكرّم “سواعد للإعاقة الحركية” في الشرقية

المواطن ـ الدمام:

وجه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بتكريم جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، نظير مجهوداتهم بتنفيذ مشاريع عديدة تخدم المجتمع ككل، لاسيّما فئة ذوي الإعاقة.

ونفذت جمعية “سواعد”، مشروع تهيئة مرافق منازل عدد كبير من ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، وكذلك لبعض المساجد والمدارس والمرافق العامة التي يرتادها أشخاص من ذوي الإعاقة، بعد إجراء قسم التأهيل بالجمعية مسحًا على المواقع التي يرتادها المعاقون، لاسيما بعد موجة المطر التي شهدتها المنطقة الشرقية أخيرًا وتسببت في أضرار في بعضها، فعمدت الجمعية إلى سحب المياه المتجمعة في ساحات المدارس، وعمل المنزلقات، حتى يتمكن أشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها.

وسلّم التكريم مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ نايف السفياني للأمين العام لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد آل عبيد بمقر الجمعية بالخبر، مقدماً الشكر لرئيس مجلس إدارة جمعية سواعد فيصل بن عبدالله فؤاد ولجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأكّد أنَّ “مبادرات جمعية سواعد تستحق الشكر والتقدير، لاسيّما أنها تدار بأيدٍ سعودية، جميعهم من ذوي الإعاقة الحركية، فلم تمنعهم إعاقاتهم من المساهمة في خدمة المجتمع”.

من جانبه، أشار أمين عام الجمعية آل عبيد إلى أن “هذه المبادرة تأتي من أشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم للنهوض بالوطن وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، في أن تكون البيئة صديقة لذوي الإعاقة والمجتمع ككل”.