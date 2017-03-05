العناية الإلهية تنقذ عشرينيًا احتجز على جبل بوادي الفرع بعدما أصيب بطلق ناري

المواطن ـ شريف النشمي ـ المدينة المنوّرة:

أنقذت فرق الدفاع المدني في المدينة المنوّرة، مواطناً احتجز على أحد الجبال شمال قرية الفقير، متأثراً بإصابة بطلق ناري.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنَّ بلاغاً ورد، عند الساعة ١١:٠٠ من صباح الأحد، الموافق ١٤٣٨/٦/٦، عن حادث احتجاز مواطن في جبال شمال قرية الفقير، بمحافظة وادي الفرع.

وأبرز الجهني أنّه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتجاز مواطن عشريني، في أحد الجبال شمال قرية الفقير، متأثراً بإصابته بطلق ناري من بندقية صيد”.

وأكّد أنَّه “تم إنزال المحتجز، ونقله عبر الهلال الأحمر للمستشفى”، مشيراً إلى أنَّ “الحادث سُلم للشرطة، بغية استكمال الإجراءات النظامية”.