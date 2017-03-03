الغذامي يناقش “الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن”

المواطن - الرياض

تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ الدكتور عبدالله الغذامي في ملتقى كتاب الشهر مساء الإثنين 7/6/1438هـ في فرع المكتبة بخريص بالعاصمة الرياض، لمناقشة كتابه “الجهنية في لغة النساء وحكاياتهن”والذي يروي وقائع متنوعة ويرسم ملامح من حياة المرأة ويناقش قضاياها، نشرت مادة الكتاب على صيغة مقالات أسبوعية، وصدر في 187 صفحة عن مؤسسة الانتشار العربي.

و​استهل الغذامي كتابه بموضوع تزدحم فيه العواطف والمشاعر الجياشة بين الكاتب وأمه، أسماه بـ(الجهنية)،احتضن تفاصيل ومواقف كانت بطلتها والدته، حيث ذكر عنها في بداية النص (يسمونها الجهنية، وأسميها أمي…)،ثم توالت المواضيع الأخرى تباعًا، أبرزها أم خالد الذي جاء على ثلاثة أجزاء، والمستور، اسم المرأة، والأم مرفت، والعجوز، وبيت الحكايات، والحكيمة الصامتة، والكيد الثقافي، وغيرها.

وسيتولى الدكتور فهد العليان إدارة الأمسية، والتي تعد حلقة نقاش شهرية تعقدها المكتبة لمناقشة كتاب محدد مسبقاً بهدف إيجاد مناخ صحي للحوار الراقي حول الكتب.

وجددت إدارة المكتبة الدعوة للمهتمين بالاطلاع على فعاليات وأنشطة المكتبة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ، مشيرة إلى أن الدعوة عامة للسيدات والسادة لحضور الأمسية.