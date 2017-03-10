الفالح: السعودية ثاني أكبر مصدر للنفط إلى أميركا بأكثر من مليون برميل يومياً

المواطن ـ الرياض:

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أنَّ الولايات المتحدة الأميركية أحد أهم الأسواق لصادرات المملكة، لاسيّما النفط والمنتجات النفطية، إذ يُشكل إنتاج المملكة من النفط تُسع الإنتاج العالمي، كما تستورد الولايات المتحدة أكثر من مليون برميل من النفط السعودي يومياً.

وأبرز الفالح، ملتقى شراكة هيوستن الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال وقادة المجتمع والسياسة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، أنَّ “المملكة تعدُّ ثاني أكبر مُصدّر للنفط إلى الولايات المتحدة بعد كندا”، مستعرضًا تاريخ العلاقات بين البلدين وحجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي على مدى العقود الطويلة الماضية، وكذلك دور مجتمع الأعمال والصناعة، لاسيّما في ولاية تكساس، في تعزيز العلاقات بين البلدين، من خلال قطاعي النفط والطاقة.

وتناول الفالح جوانب مختلفة ومتعددة للعلاقات بين البلدين، ودور قطاع الأعمال والشراكات الصناعية في تعزيز أواصر التعاون والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في كلا البلدين، إضافة إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث والتطوير والاستمرار في تنمية وتعزيز العلاقات البنَّاءة بين المؤسسات التجارية والصناعية في البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية رؤية المملكة 2030، كخطة طموحة تهدف للوصول إلى تنمية مستدامة واقتصاد متنوع يشارك فيه أبناء المملكة، كما تساعد الرؤية في توفير فرص كبرى للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات المهمة”.