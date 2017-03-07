الفالح ونظيره الروسي يبحثان أوضاع سوق النفط وخفض الإنتاج
على هامش فعاليات مؤتمر "أسبوع سيرا" السنوي للطاقة

الفالح ونظيره الروسي يبحثان أوضاع سوق النفط وخفض الإنتاج

2017/03/07
الساعة 12:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – واس

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم ، بوزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، في مدينة هيوستن الأمريكية ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “أسبوع سيرا” السنوي للطاقة، الذي تتواصل أعماله حتى العاشر من مارس الجاري.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية، حيث أبدى الوزيران ارتياحهما لدرجة التعاون بين الدول المنتجة تحت مظلة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك الإحدى عشرة دولة الأخرى خارج المنظمة، مشيدين بالالتزام القوي لغالبية تلك الدول، من حيث تخفيض إنتاجها حسب الاتفاقية المبرمة في العاصمة النمساوية فيينا في العاشر من ديسمبر الماضي 2016.
ونوه الوزيران بأهمية الالتزام الدقيق من الدول كافة التي أبرمت الاتفاقية وكمية التخفيض المطلوبة والمتفق عليها.

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