الفريق الحربي: انتهاء ترتيبات الاحتفال بختام تمرين وطن 87

المواطن – الرياض

عقد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي رئيس الفريق القيادي بالتمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن ٨٧) ‏صباح اليوم السبت اجتماعًا خاصًّا بكافة أعضاء اللجان الإعلامية والتنظيمية المشاركة، ‏وذلك بمقر مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، حيث تضمن الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الإدارية والميدانية ‏والتنظيمية التي تسهم في نجاح الحفل الختامي للتمرين ‏والمحدد يوم الأربعاء ١٤٣٨/٦/٩ تحت رعاية صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين الامير محمد بن نايف .

وقد أثنى الفريق الحربي على الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما تضمن الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل التمرين التعبوي المشترك وطن ٨٧ .

وبين الفريق الحربي أن جميع الترتيبات ولله الحمد تسير وفق ما خطط له مسبقًا وأن اللجان العاملة في هذا الشأن تعمل من أجل نجاح هذه المهمة مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين على فعاليات التمرين من قادة وضباط ولجان مشاركة، سائلًا الله أن يحفظ لهذا الوطن قادته ويجنبه الله كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن ينصر جنودنا البواسل ويرحم الشهداء ويشفي المصابين .

وقد حضر هذا الاجتماع كافة رؤوساء اللجان العاملة المنبثقة عن اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة .