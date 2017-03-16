الفشل الكلوي ينهك حياة القحطاني وقصر القامة يحرمه الوظيفة

المواطن ـ وليد الفهمي ـ الرياض:

في رسالة وردت إلى “المواطن“، كشف أحد سكان الرياض، عن تفاصيل معاناته، التي يرزح تحت نيرانها ، مناشدًا انتشاله من رحلته المأسوية.

وأوضح عبدالله القحطاني، في رسالته إلى “المواطن”، أنّه يعاني من قصر القامة، الذي وقف حجر عثرة أمام حصوله على وظيفة تناسبه.

وأبرز أنَّ “ما يستلمه من الضمان الاجتماعي لا يكفي الحاجة، إذ لا يتعدى 1000 ريال”، مبينًا أنّه “يسكن في منزل بالإيجار مع والدته”.

وأضاف الفشل الكلوي المزيد من المعاناة إلى حياة المواطن القحطاني، إذ أشار إلى أنَّ “الفشل الكلوي أنهك حالي وأضعف صحتي”، معربًا عن أمله بأن يجد من يمنحه وظيفة.

وناشد القحطاني، عبر “المواطن“، بإيجاد عمل له، ومساعدته في إيجاد متبرع لزراعة الكلى، بغية إنهاء معاناته، ومساعدته على تحمل رحلة الحياة الشاقّة.