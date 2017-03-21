القهوة تقي من الزهايمر وتحسن المزاج

المواطن - وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول القهوة يساعد في الوقاية من الزهايمر أو الخرف ومحاربة الآثار الناجمة عنه، هذا فضلاً عن دورها الفعال في تعديل المزاج ومنح الإحساس بالنشاط واليقظة.

أجريت الدراسة داخل جامعة إنديانا بلومنغتون الأميركية وتوصلت إلى أن دور القهوة لا يقتصر على تنشيط جسم الإنسان فقط، بل يعزز من قوة انزيم ” NMNAT2″ في الدماغ والذي يعمل على حماية الخلاياالعصبية، ويكافح تجمع البروتينات والتي تتجمع على شكل لويحات في المخ مسببة الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، حسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل”.

كما أن تراكم المواد الدهنية في الدماغ هو مقدمة معروفة لأمراض الأعصاب الخطيرة، وترتبط أيضا بأمراض الشلل الرعاش، والتصلب الجانبي الضموري.

وخلال الدراسة، تم فحص نحو 1280 مركباً تتضمن بعض الأدوية، وباختبارها على الفئران استطاع الباحثون التوصل إلى 24 مركباً على رأسها الكافيين، تعمل على زيادة انزيم ” NMNAT2″ في الدماغ مما يحسن من القدرات العقلية ويبطئ من تدهور الحالة العقلية المرتبطة بالتقدم في العمر.