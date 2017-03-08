القوّات العراقية المشتركة تقتحم ناحية بادوش الاستراتيجية شمال غربي الموصل

المواطن ـ بغداد:

اقتحمت قوات عراقية مشتركة، مسنودة بطيران الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، ناحية بادوش الاستراتيجية، التي تضم معملاً للأسمنت، والواقعة شمال غربي مدينة الموصل.

وفرضت قوات الجيش العراقي سيطرتها على الطريق الرئيس، الذي يربط ناحية بادوش شمال غربي الموصل بالجانب الأيمن للمدينة.

وتقدمت القوات المشتركة باتجاه قريتي الدرناج وتل الخزف غرب الجانب الأيمن للموصل، بغية تحريرهما من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما أعلن مصدر أمني عراقي عن استعادة محطة قطار الصابونية، الواقعة بين مدينتي الموصل وقضاء تلعفر، بعد طرد التنظيم الإرهابي منها.