القوّات العراقية تواصل معارك غرب الموصل الشرسة وتدمّر 55 مركبة لـ #داعش

المواطن ـ العراق:

تتقدّم القوات العراقية المشتركة، في القسم الغربي من مدينة الموصل، إذ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أنَّ قطعات الشرطة الاتحادية اقتربت من القوات الموجودة في المجمع الحكومي، وباتت على بعد 1500 متر فقط عن مرآب الموصل الرئيسي.

وأوضحت الشرطة الاتّحادية، في بيان لها الجمعة، أنَّ “الفرقتين الخامسة والسادسة والفرقة الآلية المدرعة وفرقة الرد السريع تستكمل تحضيراتها اللوجستية والقتالية، تمهيداً للاندفاع والتقدم باتجاه أهدافها، بالتزامن مع تكثيف طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة لطلعاتها الجوية فضلا عن قصفها عشرات الأهداف المنتخبة لعناصر داعش”.

وفي السياق ذاته، أكّد مصدر أمني في نينوى، إحباط هجوم لعناصر تنظيم “داعش”، حاول استهداف القطعات الأمنية، وتدمير 55 عجلة مفخخة، استخدمها التنظيم غرب الموصل.