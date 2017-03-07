الكشف عن أضخم عملية نصب مليارية في أبوظبي واعتقال 40 متورطاً

المواطن – وكالات

تمكنت شرطة أبوظبي من الكشف عن عملية نصب واحتيال ضخمة، تورط فيها العشرات، من خلال محفظة استثمارية وهمية ضحاياها بالآلاف.

واعتقلت الشرطة أكثر من 40 شخصاً من المتورطين فيها إلى جانب التحفّظ على مئات السيارات التي كانت في معارض على صلة بالمحفظة.

وأكد اللواء الشريفي أن شرطة أبوظبي “بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر،” مضيفاً أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى ثلاث محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخص، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وبحسب المسؤول الأمني الإماراتي فقد تحفظت السلطات على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم (قرابة 350 مليون دولار،) مع استمرار جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.