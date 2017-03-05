الكهرباء تؤكّد التزامها بسداد مديونية الـ60 مليار ريال والقروض

المواطن ـ الرياض:

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، الدكتور عبدالله الشهري، التزام الشركة السعودية للكهرباء بسداد ديونها والتزاماتها.

وأوضح الشهري، في تصريح إعلامي، أنَّ “قرار شطب الديون متعلق فقط برسوم البلديات”، مبرزًا أنَّ “مبررات شطب ديون شركة الكهرباء مختلفة عن ديون شركة أرامكو”.

وبيّن أنَّ “الرسوم بـ2%، كانت من قيمة المبيعات قبل عام 1376هـ، لأن القطاع الخاص هو من يقدم الخدمة، والتعرفة كانت 38 هللة، وفي عام 1396هـ، رأت الدولة أن القطاع الخاص ربما لا يستطيع مواكبة التطور في تقديم الخدمات مع زيادة الطلب، فدخلت كشريك، والدولة تملك 80%، وخفضت التعرفة إلى 5 هلالات، والتزمت الدولة بدفع معونات للكهرباء. كما تحسن دخل البلديات، وأصبحت الشركة لا تستطيع دفع 6.1 مليار ريال”.

وأكّد الشهري أنَّ “ديون الشركة السعودية للكهرباء تبلغ 60 مليار ريال، غير القروض للبنوك، وستقوم الشركة بالوفاء بهذه الالتزامات”.

يذكر أنَّ الشركة السعودية للكهرباء أعلنت، الخميس، تلقيها خطاباً بمرسوم ملكي يقضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وإعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، بما مجموعه 6.1 مليارات ريال.