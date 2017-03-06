“الكهرباء” تتفاعل بشكل #عاجل مع “المواطن” وتباشر اختراق أسلاك لمبنى في محائل عسير

المواطن – حسن عسيري

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على إيصال الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية بموثوقية عالية في جميع مدن ومناطق المملكة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أن جميع مسارات الشبكة وأعمدة الكهرباء لا يتم تركيبها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، إلا أن بعض الأفراد يقومون بالبناء بالقرب من أسلاك الشبكة الهوائية من دون ترخيص والتعدّي عليها دون مراعاة للمسافات الآمنة التي نص عليها النظام مما يعرضهم للمخاطر.

جاء ذلك في رد الشركة على ما تم نشره عبر صحيفة “المواطن” بعنوان ( شاهد .. خطوط الكهرباء تخترق مبنى في محائل عسير والرقابة غائبة)، موضحة أنه لوحظ تعدي أحد المواطنين على الشبكة حيث تم عزل الشبكة الكهربائية وإيقاف صاحب العمارة عن البناء فوراً، والقيام بالإزالة بالتنسيق مع محافظ محائل عسير والدفاع المدني وتعديل مسار الشبكة حرصاً على أمن وسلامة سكان محائل عسير، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المواطن لتعديه على الشبكة.

وشددت الشركة على التزامها بمراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى جميع المشتركين والمنشآت والتجمعات السكانية بموثوقية عالية وجودة متميزة ووفقاً للأنظمة الرسمية، والتواصل مع وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من كافة فئات المجتمع، وذلك من خلال استحداث وتطوير ودعم كافة قنوات الاتصال الإلكتروني توفيراً للجهد والوقت، وتشمل الباقة عدداً من الخدمات النوعية للمشتركين في كل من البوابة الإلكترونية للشركة، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إطلاق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل خدمة «صديق الكهرباء» على تطبيق واتساب، وحساب “العناية بالمشتركين” على موقع تويتر وتطوير «مركز خدمة المشترك» عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).