الكويت تُرحل 5 آلاف وافد خلال شهرين

المواطن – وكالات

كشف مصدر أمني كويتي عن استعداد الأجهزة الأمنية في بلاده لترحيل 250 رجلاً و50 امرأة من المبعدين في نهاية الأسبوع الجاري، بعد تجهيز ملفاتهم وحجز تذاكر سفرهم إلى مواطنهم.

ولفت المصدر إلى أن عدد النزلاء المبعدين في السابق كان يتعدى الـ1500 نزيل داخل عنابر الإبعاد، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على رجال الأمن العاملين في الإدارة، وفقاً لصحيفة “القبس”.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أبعدت نحو خمسة آلاف وافد منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع مارس.

وأوضح أن “وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جداً بعكس السابق”، مؤكداً أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، لحين حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.