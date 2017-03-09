المالديف تكشف حقيقة بيع جزيرة “فاقو” للسعودية

المواطن ـ ترجمة ـ محمود نبيل:

أكّدت الحكومة المالديفية، أنَّ ما يتم تداوله في شأن عزمها بيع إحدى جزرها الشهيرة، للمملكة العربية السعودية، عارٍ تمامًا من الصحة، كاشفة عن خططها المستقبلية للجزيرة المعنية.

وأعلنت الحكومة في جزر المالديف، أنها تعمل، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، بغية تطوير جزيرة “فاقو”، وبناء الشقق والمنتجعات والمجتمعات السكنية والسياحية، نافية المزاعم بشأن نيتها بيع الجزر للمملكة العربية السعودية، أو لأيّة دولة أخرى.

يذكر أنَّه تعتبر جزيرة “فاقو” في المالديف، إحدى أهم الواجهات السياحية في المحيط الهندي، وتسعى الحكومة في المرحلة الراهنة، إلى إجراء اتفاقات استثمارية للنهوض بمستوى الخدمات المدنية والسياحية في الجزيرة.