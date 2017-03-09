الماليزية “سيتي إسماعيل” تشارك بلوحة “بلاتين الأبيض” بمعرض الرياض للكتاب

المواطن – الرياض

تشارك الروائية والفنانة التشكيلية الماليزية “سيتي إسماعيل” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017، بلوحة فنية حملت عنوان “بلاتين الأبيض”، وذلك ضمن جناح مملكة ماليزيا، ضيف شرف المعرض لهذا العام.

وتعتبر لوحة “بلاتين الأبيض” آخر أعمالها التي ابتعدت فيها عن التصوير المباشر للشكل البشري في الوضع الطبيعي، ففضلت أن تتخذ طابع الألم والعاطفة، التي يتم ترويضها عند لقاء الله عز وجل.

والتشكيلية الماليزية سيتي إسماعيل من مواليد العام 1949، حازت جائزة (ماليزيا وجنوب شرق آسيا) في الكتابة والشعر والفنون التشكيلية، وبدأت تعليمها العالي في إندونيسيا، فحصلت على درجة البكالوريوس في الفنون التشكيلية، وآخر في الآداب، ونالت بعدها درجة الدكتوراه في الفلسفة، كما برزت في مجال كتابة الروايات، والقصص القصيرة، والشعر، والكتابة الإبداعية، والمجلات والمؤلفات والبحوث الأكاديمية، والمقالات النقدية، والتحليل.

وتأتي مشاركة الوفد الماليزي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 تأكيداً لأهمية التعاون والمشاركة والتبادل الثقافي بين البلدين، حيث تشمل المشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية.

يذكر أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي كان قد افتتح ظهر أمس الأربعاء معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث يحمل المعرض هذا العام شعار”الكتاب.. رؤية وتحول”، فيما تحل مملكة ماليزيا ضيف شرف المعرض.