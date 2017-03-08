المتجر الإلكتروني.. معرض كتاب افتراضي يحاكي الواقع بمليون عنوان

المواطن - الرياض

أطلق معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته لهذا العام متجراً إلكترونياً معتمداً، عن طريق موقع “بوكس.كوم”، التابع للشركة الوطنية للتوزيع، والذي يوفر جميع الكتب المعروضة في المعرض بالأسعار ذاتها، وتوصيلها لجميع مناطق المملكة والعالم على حدٍّ سواء، برسوم شحن رمزية.

وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع حمد البكر المتجر الإلكتروني “معرضاً افتراضياً متكامل الأركان”، لافتاً في ذات الصدد إمكانية الحصول على توقيع المؤلفين للزوار في شتى دول العالم، في خدمة تعدّ الأولى من نوعها في معارض الكتاب على مستوى العالم.

ولفت البكر إلى أن التطور التقني الذي تخطوه إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 يأتي مواكباً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ إذ تعدّ التقنية أحد أبرز مواردها الاقتصادية.

ووفقاً للبكر، يحتوي المتجر على قرابة المليون عنوان من شتى الفنون والأذواق التي تستهوي القُراء، مع التركيز على كتب الأطفال والكتب منخفضة القيمة، ومجموعات لكتب قصصية وحصرية في الوطن العربي.

يشار إلى أن المتجر الإلكتروني أطلق في شهر أكتوبر الماضي، ورغم عمره القصير إلا أنه حصل على مكانة مميزة في عالم التجارة الإلكترونية، وتوجته هذه المكانة ليصبح متجراً معتمداً لمعرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية.