المواطن ـ المجر:

صادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على قرار التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد.

وينص القانون الجديد، الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتاً، في مقابل 6 وامتناع 22 نائباً عن التصويت، على وضع المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا، يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

يذكر أنّه بهذا القرار أعاد البرلمان المجري، بغالبية كبرى، إحياء نظام التوقيف التلقائي لكل المهاجرين، بعد إلغائه عام 2013 بضغوط من الاتّحاد الأوروبي، والمفوضية العليا للاجئين.