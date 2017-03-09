المغامسي : ما ذكرته مؤسسة النقد في بيانها صحيح.. وهذا الدليل

المواطن - عبد الرحمن دياب

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن ما ذكرته مؤسسة النقد في بيانها الخاص بتوضيح ما قيل عنه خطأ في عملة العشرة ريالات، صحيح.

ودلّل المغامسي على ذلك عبر تغريده له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بتغريده كتب فيها: “قال تعالى “تلك عشرة كاملة” فأثبت التاء لأن اليوم مذكر وكذلك عشرة ريالات لأن الريال مذكر ولا عبرة باللفظ حال جمعه”.

وكانت مؤسسة النقد العربي، قد نفت ما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام حول وجود خطأ لغوي في فئة العشرة ريالات، مؤكدةً أن الكتابة على الفئة “صحيحة” وليس كما أشيع عن وجود “خطأ لغوي فيها”.