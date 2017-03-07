“المواطن” ترصد غضب إعلام الهلال بعد إيقاف نواف العابد !

المواطن ـ محمد سلام



شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة غضب كبيرة من جانب جماهير وإعلام نادي الهلال؛ بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف نجم الفريق نواف العابد مباراتين وغرامة 40000 ريال لاحتفاله بتسجيل الهدف الثالث أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير، وذلك في مباراة الاتحاد والهلال التي أقيمت يوم الأحد الماضي وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وأكد الهلاليون أن قرار الانضباط ظالم ومجحف في حق نواف العابد، ويَزيد من احتقان الوسط الرياضي موضحين أن من حق اللاعب الاحتفال بالهدف، وأن الجماهير الاتحادية هي التي استفزت اللاعب بعدما ألقت عليه القوارير الفارغة.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز ردود الأفعال الهلالية عقب قرار الانضباط،قال نجم الهلال السابق صالح النعيمة: “لجنة الانضباط تحتاج لانضباط أكثر فانتقاء الحالات وتفاوت القرارات لا يخدم رياضتنا ويزيد من احتقان الوسط الرياضي .. !”، مضيفا في تغريدة تحمل الكثير من التحدي: “موعدنا الملعب”.

وغرد الصحفي حماد الدوسري: “كالعادة اختراع العقوبات يبدأ تطبيقه على الهلال ! اجل العابد هو من استفز الجمهور بالاحتفال أمامهم ؟! الجمهور يرمي المقذوفات من قبل التنفيذ!”.

وكتب الإعلامي صالح الشحي: “تم إيقاف نواف العابد لاحتفاله بالهدف، ولكن بإذن الله لن تستطيع أي قوة من إيقاف شعب الهلال العظيم بالاحتفال بالألقاب”.

وعلق الصحفي محمد السبيعي: “إيقاف العابد هي محاولة لعرقلة الهلال في بطولة الملك ليتسنى للنصر والأهلي أمل مقاسمة الهلال بطولات الموسم”.

وكتب الإعلامي متعب العبدالهادي: “الهلال سيرفع استئناف على عقوبة العابد بس على اتحاد عزت النظر بالاستئناف ولا يكون مصيره مثل استئناف عقوبة الفرج اللي ما ندري وش صار عليه”.

وقال الصحفي صالح الحناكي: “لجنة الاهلاوي خالد بانصر تواصل عبثها في الرياضة السعودية وتمارس عنترياتها كالعادة ضد الهلال.. العابد يحتفل بهدفه داخل الملعب فكيف يعاقب ؟!”.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).