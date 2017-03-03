النظام الغذائي يهدد “عدد غير مسبوق” من الشباب بسرطان الأمعاء

المواطن - وكالات

قالت دراسة حديثة، إن عددا غير مسبوق من الشباب مصابون بسرطان الأمعاء، وذلك بسبب الأنظمة الغذائية السيئة التي يتبعونها وعدم ممارسة الرياضة.

وأوضحت الدراسة، التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، فإن جيل الألفية (من ولدوا في الفترة ما بين 1980 إلى 1995) هم أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بأورام المستقيم الناتجة عن الأمعاء الغليظة مقارنة بهؤلاء الذين ولدوا حول عام 1950.

ولفت الخبراء إلى أن نسبة مقلقة تمثل ثلاثة من بين عشرة من المصابين بسرطان المستقيم هم مرضى تقل أعمارهم عن 55 عاما، كما أن الشباب عرضة لخطر الإصابة بأورام القولون.