الهالك مصطفى المداد تورط في 5 جرائم قبل قتله

المواطن – شريف النشمي – الرياض

كشفت وزارة الداخلية عن أهم الجرائم التي ارتكبها الهالك مصطفى المداد في عدة أماكن في محافظة القطيف .

وكان ابرز تلك الجرائم :

السطو المسلح على موظفي نقل أموال أثناء إيداعها بصراف آلي بسيهات خلال شهر شعبان 1437 هـ

كما تورط الهالك المداد بمحاولة اغتيال عمدة تاروت خلال شهر شوال 1437 هـ

– [ ] تورط أيضًا بجريمة قتل رجل الأمن سلطان المطيري واصابة زميله أمام هيئة التحقيق والادعاء العام خلال شهر محرم 1438 هـ

– [ ] وأوضحت وزارة الداخلية أن الهالك المداد تورط في جريمة خطف الشيخ الجيراني خلال شهر ربيع أول 1438 هـ.

– [ ] كما تورط في جريمة إشعال النار في صراف آلي ببلدة أم الحمام الأسبوع الماضي .

وكان الهالك المطلوب أمنياً مصطفى علي عبدالله المداد يقود مركبة مسروقة من نوع جيب فورتشنر ابيض اللون رصد استخدامها في ارتكاب عدة جرائم ارهابية السالف ذكرها .

يذكر أنَّ المتحدّث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، كشف تفاصيل العملية التي شهدتها محافظة القطيف في بيان له، مبرزًا أنَّ “المطلوب رفض الامتثال لطلب التوقف، وبادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن، مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله، فيما تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة”.