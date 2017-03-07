الهريفي يسأل كارتيرون ويكشف نقطة قوة النصر !

المواطن ـ محمد سلام



وجّه نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي قبل أيام قليلة من مواجهة نهائي كأس ولي العهد المرتقبة أمام نادي الاتحاد يوم 10 مارس المقبل، حيث أكد أنهم يستطيعون إزالة الصورة السلبية التي ظهرت في مباراتهم الماضية أمام الفيصلي بالجولة 20 من دوري جميل، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال الهريفي: “رسالة محب لنجوم العالمي.. بإمكانكم مسح تلك الصورة المخجلة التي ظهرتوا بها في بعض المباريات الماضية وأخرتها أمام الفيصلي بتحقيق كأس ولي العهد”.

وطرح النجم النصراوي سؤالاً على مدرب النصر باتريس كارتيرون، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “أحد يقدر يسأل المدرب! ليش الفريق لا يجيد الهجمات المرتدة ولا التمريرات الطويلة خلف المدافعين ولا نشاهد التسديدات على المرمى ولا أنا غلطان ؟!”.

واختتم “الموسيقار” تغريداته بالتأكيد على أن قوة العالمي تكمن في خط الوسط، الذي كان سبب انتصاره على الفرق الكبيرة خلال الموسم الحالي، بتواجد الثلاثي عوض خميس وشايع شراحيلي وإبراهيم غالب، وقال: “تدرون وين تكمن قوة النصر وكانت سبب انتصاره على الفرق الكبيرة هذا الموسم وقد تكون سبب فوزه بالكأس ؟ مع قوة دفاعه عليكم في النهائي بثلاثي التكي تاكا غالب، عوض، شايع”.