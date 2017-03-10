الهريفي يفتح النار بعد خسارة النصر كأس ولي العهد

المواطن ـ محمد سلام

وجه نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، انتقادات لاذعة إلى إدارة العالمي بقيادة الأمير فيصل بن تركي، حيث اعتبر أن هناك مجاملات في اختيار تشكيلة الفريق الأساسية التي خاضت المباراة النهائية في كأس ولي العهد أمام نادي الاتحاد، والتي انتهت بفوز العميد بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

وأكد الهريفي أن “كحيلان” فرض على المدرب باتريس كارتيرون إشراك الحارس عبدالله العنزي، والقائد حسين عبدالغني، وكان الثنائي نقطة ضعف واضحة في صفوف الفريق النصراوي.

وقال الهريفي عقب نهاية اللقاء: “جمهور كحيلان صفقوا للرئيس على مشاركة حسين والعنزي.. فالرئيس عندكم أهم من الكيان حسبي الله ونعم الوكيل وكفى”.