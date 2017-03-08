الهلال الأحمر ينقل 18 طالبًا يشتبه بتعرضهم لتسمم غذائي في الشمالية

المواطن - شريف النشمي - عرعر

أوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت صباح اليوم الأربعاء بلاغًا من إدارة مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة بمدينة عرعر الساعة 11:32 ص بملاحظة على عدد من الطلاب أعراض يشتبه بأن تكون أعراض تسمم.

وأضاف: “على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر، وعند وصول الفرق الإسعافية الساعة ( 11:37 ص ) تبين وجود عدد 18 طالبًا يعانون من أعراض بسيطة وحالتهم العامة جيدة ومستقرة”.

وبين أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى عرعر المركزي وكذلك لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

يذكر أنَّ الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أعلنت أنَّ عدد الطلاب المشتبه بتعرضهم لحالات التسمم 26 طالبًا، مشيرة إلى أنّه “تم استقبال 12 طالبًا بمستشفى عرعر المركزي، وجميع الحالات خرجت وهم بصحة جيدة”.

وبينت الشؤون الصحية أنَّ “11 حالة استقبلها مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد وجميعهم بحالة مستقرة، وصحة جيدة وبعضهم يخضع للملاحظة احترازيًا”.

وأوضحت الشؤون الصحية أنَّ “3 حالات استقبلهم مستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر، وهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة احترازيًا”.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية خالد المضياني، في تصريح لـ“المواطن” أنه “لاحظت اليوم الأربعاء، إدارة مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة، على عدد من الطلاب أعراضاً يشتبه بأن تكون أعراض تسمم، فبادرت المدرسة مباشرةً بإحالتهم إلى المستشفى بعرعر، بغية الاطمئنان على صحتهم”.

وأبرز أنّه “بعد الفحص، خرج غالبية الطلاب من المستشفى، باستثناء عدد بسيط جداً يتم استكمال التأكد من حالتهم”، مشيرًا إلى أنّه “على ضوء تقرير الشؤون الصحية، سيتم بإذن الله التعامل مع الأمر حسب الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

وأشار المضياني إلى أن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالرحمن القريشي زار الطلابَ المنومين في المستشفى، واطمأن القريشي على حالتهم الصحية. كما زار المساعد للشؤون التعليمية بنين الأستاذ عباس بن صالح العنزي الطلاب في مستشفى عرعر المركزي، واطمأن على حالتهم الصحية.