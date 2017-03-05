الهيئة العامة للشورى تضع تقارير الصحة وحقوق الإنسان على جدول أعمال المجلس

المواطن ـ الرياض:

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، على جدول أعمال المجلس، تقارير سنوية عدة، لعدد من الجهات الحكومية، وثلاثة مقترحات قدمها أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي انعقد الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس والأمين العام المكلف الأستاذ خالد الضبيبان.

وشملت التقارير المؤجّلة:

تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437هـ. تقرير لجنة حقوق الإنسان الهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي1436/1437هـ. تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436/1437هـ. تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436/1437هـ. تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي:

تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل.

تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح وأعضاء المجلس الحاليين الدكتور عبدالله العتيبي والدكتور عدنان البار والدكتور فهد العنزي والدكتورة منى آل مشيط.

تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن الراشد.

تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور علي الغفيص والدكتور ناصر بن داود.

ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.