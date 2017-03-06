الوزير الربيعة لموظفي الصحة : أطلقنا “سويًا.. نصنع الفرق” لتطوير كفاءة خدماتنا

المواطن - وليد الفهمي- جدة

أطلقت وزارة الصحة برنامجاً جديداً لموظفيها، بغية خلق بيئة عمل تساهم في رفع كفاءة العمل.

وأوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الاثنين، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لمنسوبي الوزارة، أنَّه “نقوم حالياً في وزارة الصحة بتحول كبير، وندرك الحاجة إلى التطوير وتقديم خدمات أفضل لكم وللمرضى، ونحن نسعى لتطوير مهاراتكم وتطوير بيئة العمل حتى نتمكن من تطوير كفاءة خدماتنا”.

وأضاف “يسرني الإعلان عن إطلاق برنامج جديد يهدف لخلق بيئة عمله مميزة تليق بكم، يسمى (سوياً .. نصنع الفرق) صمم بحيث يمكّنك من طرح رأيك، ووجهة نظرك حول بيئة العمل والوزارة”، مؤكّدًا أنَّ “المقترحات التي سيتقدّم بها الموظّفون ستكون سرّية”.