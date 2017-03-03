الوفد الإعلامي السعودي يطّلع على مميّزات جامعة إندونيسيا

المواطن ـ واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، اليوم، جامعة إندونيسيا، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وكان في استقبال الوفد وكيل جامعة إندونيسيا الدكتور بامبا ويباوتيا، الذي رحب بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وبيّن ويباوتيا أنَّ “زيارة خادم الحرمين الشريفين ستعزز من هذه العلاقات وسترفع من مستوى التعاون في شتى المجالات

وقدم شرحاً عن الجامعة وتاريخها”، مشيراً إلى أنها تضم 14 كلية ومعهدين ويدرس فيها أكثر من 40 ألف طالب، كما تضم قسماً لتدريس اللغة العربية.

بعد ذلك جال الوفد الإعلامي في أرجاء الجامعة، وشاهد عدداً من الكليات والقاعات الدراسية، والتقى بعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ثم تبودلت الأحاديث الودية.

وفي نهاية الجولة، تم تبادل الهدايا التذكارية، والتقطت الصور الجماعية.