الوهيبي : زيارة الملك لإندونيسيا تعزز العمل الإسلامي المشترك

المواطن - جاكرتا

عبّر سعوديون في إندونيسيا عن مشاعر السعادة والاعتزاز بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى جمهورية إندونيسيا.

وقال أحد منسوبي السفارة في جاكرتا ناصر عبد الله الوهيبي: إن لقاء الملك سلمان والرئيس جوكو ويدودو يؤكد عُمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية وخصوصاً على المستوى الشعبي والرسمي، كونها تمثل رمزاً للعلاقة الخاصة المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي تعد الأولى لخادم الحرمين الشريفين لإندونيسيا ستشهد -بمشيئة الله- كثيراً من الاتفاقيات التي سيكون لها -بإذن الله- نتائج إيجابية على مستوى العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الإسلامي والاقتصادي والأمني والاجتماعي المشترك بينهما.