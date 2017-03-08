اليوم.. انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب برعاية الملك

المواطن – الرياض

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان “الكتاب.. رؤية وتحول” ويستمر حتى 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 18 مارس 2017م.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الثامن عشر من شهر مارس الجاري، بمشاركة ٥٠٠ دار نشر عربية وأجنبية.

وتحل ماليزيا ضيف شرف هذه الدورة، وجاء اختيارها لكونها من أهم الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا وكثمرة للعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، واعتمادًا على الإرث الحضاري والتنوع الثقافي الفريد لدى المجتمع الماليزي.