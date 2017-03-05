اليوم.. “نسما للطيران” تطلق أول رحلاتها من القصيم إلى حائل

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

دشن مدير عام مطارات الوسطى، محمد المجلاد، اليوم الأحد، أول رحلة لشركة “نسما للطيران” بين مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ومطار حائل الإقليمي.

وأقلعت طائرة “نسما للطيران” من مطار الأمير نايف بالقصيم، اليوم الأحد الموافق 5 من مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة 9:10 صباحاً إلى مطار حائل الإقليمي، وقد تم إعداد الترتيبات والتجهيزات كافة لإقلاع أول رحلة لطيران نسما، وإهداء الركاب باقات من الورد.

وقال المجلاد في حفل تدشين “نسما للطيران”: إن مطار الأمير نايف يشهد نمواً في الطلب من قبل شركات الطيران الداخلية والدولية، وذلك حسب خطة الهيئة العامة للطيران المدني لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات من المواطنين والمقيمين.

وأشار “المجلاد” إلى أن رحلات “نسما للطيران” بين مطار الأمير نايف بالقصيم ومطار حائل الإقليمي ستكون بمعدل رحلة يومياً.