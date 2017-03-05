انتبه.. التلفزيون يرفع مخاطر السمنة

المواطن – وكالات

توصلت دراسة أمريكية إلى أن البالغين الذين لا يشاهدون التلفزيون على الإطلاق خلال الوجبات الأسرية، ومعظم طعامهم مطهي في البيت يقل لديهم بشكل كبير احتمال إصابتهم بالبدانة.

وأشارت أبحاث سابقة إلى وجود صلة بين زيادة تناول الطعام مع الأسرة وتراجع البدانة، ولكن في الدراسة الحالية التي شملت أكثر من 1200 شخص من سكان ولاية أوهايو يأكلون في البيت بدلاً من الخارج ودون مشاهدة التلفزيون، لوحظ تراجع خطر الإصابة بالبدانة بصرف النظر عن عدد مرات تواجد الأسرة.

وقالت كبيرة معدي الدراسة راشيل تومين عبر البريد الإلكتروني إن البالغين يأكلون أكثر عندما يشاهدون التلفزيون كما أن الطعام غير المطهو في المنزل ربما يكون أقل من الناحية الصحية من الطعام الذي يطهى في المنزل.