انتعاش أسعار النفط مع التزام الدول المنتجة

المواطن – وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تراجع الأرباح في الفترة الماضية، وذلك لالتزام الدول الأعضاء لدى منظمة أوبك بقرار تخفيض الإنتاج العالمي.

وتوصلت أوبك لاتفاقية مع المنتجين العام الماضي، لتخفيض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل في اليوم الواحد، في النصف الأول من عام 2017.

وارتفع سعر برميل برنت 46 سنتاً، ليبلغ 53.57 دولار للبرميل. وكان سعر البرميل يبلغ 53.11 دولار في الجلسة الماضية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 34 سنتاً، أو ما يعادل 0.68 في المئة إلى 50.62 دولار للبرميل.

يذكر أن أعضاء منظمة أوبك سيجتمعون يوم 26 مارس لمناقشة نتائج تخفيض الإنتاج.