انقسام بعد فيديو معلم يتقمص دور رجل مرور في #الأحساء

المواطن – الأحساء

ردود فعل متباينة أظهرها المواطنون حول مقطع فيديو متداول لمعلم يقوم بتنظيم حركة المرور لعبور الطلاب أمام إحدى المدارس في الأحساء.

وحدث انقسام بين المغردين حول هذا المقطع، حيث أشاد البعض بدور المعلم وحرصه على حماية وسلامة الطلاب أثناء عبور الطريق، مؤكدين أن إحساسه بالمسؤولية تجاه الطلاب هو ما دفعه لهذا الأمر.

وعلى الجانب الآخر أكد البعض أن هذه هي مهمة المرور، وكان يجب تخصيص أحد أفراد المرور للقيام بهذه المهمة، وأن يقتصر دور المعلم على العمل داخل المدرسة بدلاً من القيام بمهام رجل المرور.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر المعلم وهو يحمل في يده علامة الوقوف الخاصة بالمرور وقد كتب عليها ” قف لعبور الطلاب”.

وقال المعلم بصوته في المقطع المتداول: إن الهدف من ذلك هو تحقيق الأمن والسلامة للطلاب.