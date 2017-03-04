انقسام نصراوي حول هذا اللاعب!

المواطن ـ محمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية هجوم نصراوي حاد على لاعب الفريق يحيى الشهري، وذلك بعد مستواه السيئ خلال مباراة النصر بالأمس أمام الفيصلي في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد العديد من النصراويين أن الشهري لا يستحق الحصول على مكان أساسي في تشكيلة الفريق، وأنه حتى الآن لم يُثبت أحقيته في المبلغ المالي الكبير الذي دفعته إدارة العالمي من أجل ضمه قادمًا من فريق الاتفاق قبل سنوات، مستغربين من الفرصة السهلة التي أضاعها اللاعب قبل دقائق قليلة من انتهاء مباراة الفيصلي، والتي كانت كفيلة بتحقيق الفريق النصراوي للفوز والثلاث نقاط.

فيما دافع آخرون عن اللاعب، وأوضحوا أنه خاض اللقاء بالرغم من وفاة عمه قبل المباراة بساعات قليلة، مؤكدين أنه يستحق الشكر من جماهير فريقه بدلًا من انتقاده والهجوم عليه، وأن أي لاعب مُعرض لإهدار الفرص السهلة، منوهين إلى أن يحيى سبق له حسم لقاءات كثيرة للنادي العاصمي.

هذا وكان تعادل النصر مع الفيصلي قد رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يلعب غدًا مع الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 41 نقطة.