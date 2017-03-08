بأكثر من ثلاثة ملايين ريال “أمسية تراحم” تفك كرب 110 سجناء في القصيم

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم:

ساهمت أمسية تراحم “تفريج كربة”، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، بمبادرة من رابطة التواصل الاجتماعي بمنطقة القصيم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم”، في الإفراج عن 110 سجناء، بعد سداد مديونياتهم، بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال، في مبادرة جسدت المسؤولية الاجتماعية التي تدل على الدور الإنساني الوطني الجميل.

ورفع رئيس اللجنة سليمان العُمري، باسمه واسم أعضاء اللجنة، الشكر والتقدير لرابطة التواصل الاجتماعي بمنطقة القصيم لمشاركتهم هذه الأمسية، ولكل من بادر بالتبرع للجنة بما جاد الله عليه من فضل للمساعدة في سداد الحقوق المستحقة على هؤلاء السجناء لأصحابها، ومن ثم إطلاق سراحهم وخروجهم من السجن.

وشكر العُمري، سمو أمير منطقة القصيم على تكريمه لجميع العاملين على هذه المبادرة. كما قدم الشكر لكل من ساهم بهذه المبادرة الإنسانية، من الإعلاميين ورجال الأعمال والجهات الحكومية والشركات الأهلية وأفراد مملكتنا الحبيبة.

وأبرز أنَّ “هذه المبادرة الإنسانية ليست بمستغربة على أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي بارك وساند بإطلاق هذه الأمسية، والتي أثبتت للجميع حب رجال الوطن للخير، ومد أيديهم لمساعدة المحتاجين، لاسيّما أولئك الذين عجزوا عن أداء الحقوق المالية لأصحابها، فانتهى بهم الحال إلى السجون”، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمال ومبادرات سمو أمير منطقة القصيم وأعمال المتبرعين في ميزان حسناتهم.

ومن جهته، ناشد المدير التنفيذي للجنة حمد الطبيّب، أهل الخير والمحسنين من رجال الوطن القادرين على المبادرة بالتبرع للجنة، لتستطيع القيام بالدور المنوط بها، والمساهمة في الإفراج عن سجناء آخرين للحق الخاص، وخدمة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، لاسيّما أنَّ اللجنة لا تملك ميزانية أو موارد حكومية إنما تعتمد على تبرع أهل الخير والمحسنين فقط.

وأوضح أنَّ “اللجنة تعنى بمساندة النزيل وأسرته بالدعم المادي والمعنوي، من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم وتوفير احتياجاتهم”، مشيرًا إلى أنَّ أمسية تراحم “تفريج كربة”، التي انطلقت في تمام الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض، وانتهت في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، أسهمت في الإفراج عن 110 سجينًا بعد سداد مديونياتهم بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال.