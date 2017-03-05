باعشن يهاجم الحكم والعابد بعد نهاية مباراة الاتحاد والهلال

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، عقب خسارة فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بنتيجة 3 ـ 1 ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال باعشن: “الحكم الاجنبي الذي أدار المباراة هو كان سبب هذه المهزلة التي حدثت في الملعب، وذلك لعدم إيقافه اللعب وقت سقوط لاعب الاتحاد ياسين حمزة، والذي تسبب في هدف التعادل للهلال، واخرج لاعبين الاتحاد عن طوره وتحولت المباراة الى معركة بين الطرفين”.

وتابع: “نواف العابد سبب الانفلات الذي حدث في نهاية المباراة وسوء التحكيم تسبب في مهازل.. الحكم السعودي لو كان يدير مباراة الاتحاد والهلال ماكان شفنا المهازل التي حدثت”.

هذا وجاء الكلاسيكو مثيرا بشكل كبير، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.