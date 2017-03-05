بالأرقام.. الهلال يتفوق على الاتحاد قبل الكلاسيكو

المواطن ـ محمد سلام

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء اليوم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” لمتابعة قمة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاتحاد والهلال ضمن لقاءات الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

ويدخل الاتحاد صاحب الأرض للقاء وهو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ونقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الهلال الصدارة برصيد 47 نقطة.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، نجد أن الهلال والاتحاد لعبا 79 مباراة في بطولة الدوري، حقق الهلال الانتصار في 33 لقاءً وفاز الاتحاد في 23 مباراة، فيما حضر التعادل خلال 23 مباراة، وأحرز لاعبو الهلال 114 هدفاً، بينما سجل لاعبو الاتحاد 90 هدفاً.

وفي دوري المحترفين، خاض الفريقان 17 مباراة، فاز الهلال 6 مرات والاتحاد 5 مرات، وكان التعادل حاضرا خلال 6 مواجهات، وسجل الهلال 29 هدفاً، وأحرز الاتحاد 19 هدفاً.