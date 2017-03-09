بالأرقام.. مسيرة النصر سلبية مع كحيلان في النهائيات

المواطن ـ محمد سلام

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء الجمعة في تمام الساعة 20.35 إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد.

اللقاء يُنتظر أن يكون مثيراً بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، كذلك تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، يجعل كل فريق يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.

رئيس النصر، الأمير فيصل بن تركي، لم يكن محظوظاً مع المباريات النهائية التي تُحدد فائز باللقب، حيث خاض خلال فترة رئاسته للعالمي 8 نهائيات، ولم يُحقق سوى لقب وحيد، فيما خسر 7 ألقاب كانت في المتناول.

وهُزم النصر بركلات الترجيح 4 مرات من أصل 8 نهائيات خلال فترة رئاسة كحيلان، وخسر مرة في الوقت الإضافي ومرتين بالوقت الأصلي، أما المباراة النهائية الوحيدة التي كسبها النصر في عهد رئيسه الحالي، فكانت أمام الهلال على نهائي كأس ولي العهد 2014، عندما تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ونرصد في السطور التالية المباريات النهائية التي خسرها النصر في فترة رئاسة الأمير فيصل بن تركي، ونبدأ مع بطولة كأس الملك حيث فقد العالمي 3 ألقاب في النهائي، مرتان أمام الأهلي ومرة أمام الهلال، وخسر مرتين بكأس السوبر إحداهما ضد الشباب والأخرى أمام الهلال.

وانهزم في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2009 أمام الشباب بركلات الترجيح، ومرة في نهائي كأس ولي العهد عام 2013 أمام نادي الهلال.